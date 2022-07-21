Нацбанк Украины прогнозирует рост инфляции до 30% в 2022 году

НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2022 год до чуть более 30% с более 20% в предыдущих оценках. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.



«Инфляционное давление будет сохраняться и дальше: по итогам 2022 года инфляция превысит 30%. В последующие годы она существенно замедлится, хотя все еще будет значительно выше целей Национального банка в 5% прежде всего из-за последствий войны», – говорится в сообщении.



НБУ ожидает, что с учетом последствий войны и вклада в повышение административных цен, инфляция в 2023 году снизится до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%.



В базовом прогнозе Нацбанка есть ряд предположений, в том числе о том, что в 2023 году возобновится логистика, снизятся риски для бизнеса и будут постепенно расти урожаи.



Также снижению инфляции в Украине будут способствовать постепенное утихание мировой инфляции и жесткая монетарная политика Национального банка, говорится в сообщении.



В 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, а базовая – до 7,9% против 4,5% годом ранее.



По итогам первого полугодия 2022 года инфляция в годовом измерении выросла до 21,5% с 18% по итогам мая, 16,4% – по итогам апреля.