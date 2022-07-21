Нацбанк України прогнозує зростання інфляції до 30% у 2022 році

НБУ погіршив прогноз інфляції на 2022 рік трохи більше ніж 30% з понад 20% у попередніх оцінках. Про це повідомила пресс-служба регулятора.



«Інфляційний тиск зберігатиметься й надалі: за підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%. У наступні роки вона суттєво сповільниться, хоча все ще буде значно вищою за цілі Національного банку в 5%, насамперед через наслідки війни», – йдеться у повідомленні.



НБУ очікує, що з урахуванням наслідків війни та вкладу у підвищення адміністративних цін інфляція у 2023 році знизиться до 20,7%, а у 2024 – до 9,4%.



У базовому прогнозі Нацбанку є низка припущень, у тому числі про те, що у 2023 році відновиться логістика, знизиться ризики для бізнесу та поступово зростатимуть урожаї.



Також зниженню інфляції в Україні сприятиме поступове вщухання світової інфляції та жорстка монетарна політика Національного банку, йдеться у повідомленні.



У 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.



За підсумками першого півріччя 2022 року інфляція у річному вимірі зросла до 21,5% із 18% за підсумками травня, 16,4% – за підсумками квітня.