В Херсонской ОВА рассказали о состоянии обстрелянного накануне Антоновского моста

Российская армия не сможет использовать обстрелянный 19 и 20 июля Антоновский мост в оккупированном Херсоне для перевозки тяжелых грузов, фур, в том числе военной техники, до его ремонта. Об этом сказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире телеканала «Настоящее время».



К тому же Хлань отметил, что найти специалистов по ремонту моста в оккупированном Херсоне сейчас невозможно, так как люди, которые могли бы это сделать, покинули город, а привезти персонал для проведения таких работ из Крыма займет много времени.

Глава Херсонской ОВА отметил также, что по мосту по-прежнему могут передвигаться легковые автомобили.

Ранее мы делали обзор степени повреждения Антоновского моста в Херсоне после обстрела.