У Херсонській ОВА розповіли про стан обстріляного напередодні Антонівського мосту

Російська армія не зможе використати обстріляний 19 та 20 липня Антонівський міст в окупованому Херсоні для перевезення важких вантажів, фур, зокрема військової техніки, до його ремонту. Про це сказав радник голови Херсонської ОВ Сергій Хлань в ефірі телеканалу Current Time.



До того ж, Хлань зазначив, що знайти фахівців з ремонту мосту в окупованому Херсоні зараз неможливо, оскільки люди, які могли б це зробити покинули місто, а привезти персонал для проведення таких робіт із Криму займе багато часу.



Глава Херсонської ОВА зазначив ще, що мостом, як і раніше, можуть пересуватися легкові автомобілі.

Раніше ми робили огляд ступеня пошкодження Антонівського мосту у Херсоні після обстрілу.