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ВСУ отразили атаки со стороны Лисичанского НПЗ – Гайдай

22 июля 2022, 08:33

ВСУ отразили атаки со стороны Лисичанского НПЗ – Гайдай

Военнослужащие ВСУ отразили атаку росармии со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Вчера нашим Вооруженным силам удалось остановить штурмовые действия оккупантов, атаковавших с территории Лисичанского НПЗ, – враг понес потери и отошел», - написал Гайдай он.

Также он проинформировал, что противник за минувшие сутки нанес два ракетных и два авиаудара, совершил пять артобстрелов и еще два – с применением минометов.

«Постоянным огневым влиянием они хотят сдвинуть наших бойцов из укреплений и одновременно психологически давят на местное население. Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганщины и Донетчины», - подчеркнул глава ОВА.

Возле Верхнекаменки постоянно идут бои, россияне пытаются выйти на админграницу Луганской области.

Гайдай отметил, что за минувшие сутки оккупанты из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли почти каждое село и город, куда может достать вооружение.

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