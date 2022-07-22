ВСУ отразили атаки со стороны Лисичанского НПЗ – Гайдай

Военнослужащие ВСУ отразили атаку росармии со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.



«Вчера нашим Вооруженным силам удалось остановить штурмовые действия оккупантов, атаковавших с территории Лисичанского НПЗ, – враг понес потери и отошел», - написал Гайдай он.



Также он проинформировал, что противник за минувшие сутки нанес два ракетных и два авиаудара, совершил пять артобстрелов и еще два – с применением минометов.



«Постоянным огневым влиянием они хотят сдвинуть наших бойцов из укреплений и одновременно психологически давят на местное население. Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганщины и Донетчины», - подчеркнул глава ОВА.



Возле Верхнекаменки постоянно идут бои, россияне пытаются выйти на админграницу Луганской области.



Гайдай отметил, что за минувшие сутки оккупанты из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли почти каждое село и город, куда может достать вооружение.