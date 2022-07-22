Військовослужбовці ЗСУ відбили атаку росармії з боку Лисичанського нафтопереробного заводу. Про це повідомив голова ОВ Сергій Гайдай.



«Вчора нашим Збройним силам вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ, - ворог зазнав втрат і відійшов», - написав Гайдай.



Також він поінформував, що противник за минулу добу завдав двох ракетних і двох авіаударів, здійснив п'ять артобстрілів і ще два – із застосуванням мінометів.



«Постійним вогневим впливом вони хочуть посунути наших бійців із укріплень та одночасно психологічно тиснуть на місцеве населення. Почастішали авіаційні удари по селах, що розташовані на самому адмінкордоні Луганщини та Донеччини», - наголосив глава ОВА.



Біля Верхньокам'янки постійно точаться бої, росіяни намагаються вийти на адмінкордон Луганської області.



Гайдай зазначив, що за минулу добу окупанти зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли майже кожне село та місто, куди озброєння може дістати.