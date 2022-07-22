Оккупанты штурмовали на Бахмутском направлении, понесли потери и отошли — Генштаб

Российские оккупанты продолжают штурмы на нескольких направлениях на Донбассе. Их попытки украинские военные отбивают. Бои продолжаются. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



На Славянском направлении оккупанты вели артиллерийские обстрелы неподалеку от Дибровного, Чепиля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Крестища и Мазановки.



На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на Краматорском и Бахмутском направлениях. Армия РФ систематически обстреливает позиции ВСУ вдоль линии столкновения для предотвращения перекидывания резервов на другие направления. Пытается пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.



На Краматорском направлении противник стрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. У последней нанес авиационный удар. Ведет штурмовые действия в направлении Верхнекаменка-Верхнекаменское, боевые действия продолжаются.



На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы украинских войск из имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Берестовое, Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Покровское, Кодема, Веселая Долина, Нью-Йорк, Яковлевка, Васюковка, Клещеевка и территории Углегорской ТЭС. Нанес авиаудар неподалеку от Стряповки.



Штурмовые действия по направлениям Доломитное — Новолуганское и Стряповка — Соледар завершились потерями для противника. Дезорганизованные подразделения оккупантов украинские военные отогнали назад. Противник продолжает попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского, боевые действия продолжаются.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Железнодорожное, Павловка, Времовка и других. Возле Пречистовки зафиксирован авиаудар.



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