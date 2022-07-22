Окупанти штурмували на Бахмутському напрямку, зазнали втрат та відійшли — Генштаб

Російські окупанти продовжують штурми на кількох напрямках на Донбасі. Їхні спроби українські військові відбивають. Точаться бої. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



На Слов'янському напрямку окупанти вели артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища та Мазанівки.



На Донецькому напрямку основні зусилля супротивника зосереджені на Краматорському та Бахмутському напрямках. Армія РФ систематично обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення для запобігання перекиданню резервів на інші напрямки. Намагається поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.



На Краматорському напрямку противник стріляв з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Донецького, Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного та Івано-Дар'ївки. Біля останньої завдав авіаційного удару. Веде штурмові дії у напрямку Верхньокам'янка — Верхньокам'янське, бойові дії продовжуються.



На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріл українських військ з наявних вогневих засобів у районах населених пунктів Берестове, Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Покровське, Кодема, Весела Долина, Нью-Йорк, Яківка, Васюківка, Клещіївка та території Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаудар неподалік від Стряпівки.



Штурмові дії за напрямками Доломітне — Новолуганське та Стряпівка — Соледар завершилися втратами для супротивника. Дезорганізовані підрозділи окупантів українські військові відігнали назад. Противник продовжує спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського, бойові дії продовжуються.



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках супротивник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Залізничне, Павлівка, Времівка та інших. Біля Пречистівки зафіксовано авіаудар.



Дивіться також:



