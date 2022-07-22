Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Эстонии осудили дальнобойщика из Пскова за покупку дронов для армии РФ в войне против Украины

22 июля 2022, 10:03

В Эстонии осудили дальнобойщика из Пскова за покупку дронов для армии РФ в войне против Украины

Суд в Эстонии приговорил к году заключения певца-дальнобойщика из Пскова с двойным гражданством Владимиру Шилову за покупку дронов для российской армии, воюющей против Украины. Об этом пишет издание Delfi.

Шилову угрожало до пяти лет заключения. Прокуратура Эстонии признала покупку дронов участием или поддержкой акта агрессии иностранного государства.

При этом четыре месяца он проведет за решеткой, остальные восемь – будут условными с четырехлетним испытательным сроком.

Вместе с Шиловым приговор вынесли двум мужчинам, которые ему помогали: Илье и Руслану Голембовскому, которые пожертвовали деньги на покупку дронов. Оба приговорены к пяти месяцам заключения условно с испытательным сроком на год и восемь месяцев.

Владимира Шилова арестовали 28 мая на границе, когда он перевозил в Россию три дрона, которые планировал отправить российской армии на войну против Украины. Деньги на дроны он собирал во «Вконтакте».

Еще по теме

Места
Эстония
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:52
Список домов под снос в Мариуполе. Кремль готовится к «референдуму». Дайджест НД за день ►
17:20
Минреинтеграции обновило перечень расположенных в зоне боев и оккупированных ОТГ
16:53
Россия готовится провести «референдум» на захваченных территориях Украины до 15 сентября — Bloomberg
16:07
Россия оставила оккупированный Северодонецк без врачей
15:43
«ДНР» обвинила мужчину в «шпионаже» и отправила на 16 лет в тюрьму
14:44
Захватчики загнали военную технику и взрывчатку в машзал энергоблока ЗАЭС
14:29
В Херсонской ОВА рассказали о состоянии обстрелянного накануне Антоновского моста
13:31
Мариупольцы показали, как сейчас выглядит стадион «Ильичевец»
12:12
«Исправятся — подумаем о возвращении»: «ЛНР» решила заблокировать Google
10:00
В районе оккупированного войсками РФ Мелитополя ночью были слышны взрывы — мэр Федоров
00:26
Антоновский мост под ударом, «референдум» в Запорожской области, российская азбука Херсона. Новости оккупации ►
23:25
РФ шантажирует Украину зерном и хочет захватить трассу, чтобы пойти на Славянск. Дайджет НД за день ►
19:58
Собралось около 800 машин: Оккупанты перекрыли дорогу на Запорожье
18:05
«ДНР»: На западе Донецка обнаружен еще один погибший мирный житель
16:44
С оккупированной территории успешно эвакуировали военного — ГУР
все новости
10:34
«ДНР» заявила о гибели жителя Горловки от обстрела
10:05
В Офисе генпрокурора рассказали о военных преступлениях РФ в Украине
10:03
В Эстонии осудили дальнобойщика из Пскова за покупку дронов для армии РФ в войне против Украины
10:01
Количество жертв утреннего обстрела Харькова 21 июля выросло до 4 человек
09:35
Оккупанты штурмовали на Бахмутском направлении, понесли потери и отошли — Генштаб
09:31
В ОП призвали российские войска самостоятельно покинуть оккупированный Херсон
09:10
NYT: Украина согласилась частично разминировать свои порты в рамках соглашения по зерну
08:46
В Донецкой области из-за обстрелов погибли пять человек
08:33
ВСУ отразили атаки со стороны Лисичанского НПЗ – Гайдай
08:24
Масштабная ночная атака на Днепропетровскую область: Есть погибший и раненые
23:52
Список домов под снос в Мариуполе. Кремль готовится к «референдуму». Дайджест НД за день ►
23:31
В МИД Украины раскрыли детали соглашения по «зерновому коридору»
22:47
Зеленский: В Сенате США представили проект резолюции о геноциде РФ против украинцев
21:59
У Эрдогана заявили, что завтра будет подписано соглашение по экспорту зерна из Украины
21:34
Будут забирать квартиры и дома? Зачем «ДНР» регистрация жилья в Мариуполе
все новости
ВИДЕО
Список домов под снос в Мариуполе. Кремль готовится к «референдуму». Дайджест НД за день ►
21 июля, 23:52
Будут забирать квартиры и дома? Зачем «ДНР» регистрация жилья в Мариуполе
21 июля, 21:34
В Николаеве показали момент удара ракет по гумштабу
21 июля, 11:51

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты