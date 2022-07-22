В Эстонии осудили дальнобойщика из Пскова за покупку дронов для армии РФ в войне против Украины

Суд в Эстонии приговорил к году заключения певца-дальнобойщика из Пскова с двойным гражданством Владимиру Шилову за покупку дронов для российской армии, воюющей против Украины. Об этом пишет издание Delfi.



Шилову угрожало до пяти лет заключения. Прокуратура Эстонии признала покупку дронов участием или поддержкой акта агрессии иностранного государства.



При этом четыре месяца он проведет за решеткой, остальные восемь – будут условными с четырехлетним испытательным сроком.



Вместе с Шиловым приговор вынесли двум мужчинам, которые ему помогали: Илье и Руслану Голембовскому, которые пожертвовали деньги на покупку дронов. Оба приговорены к пяти месяцам заключения условно с испытательным сроком на год и восемь месяцев.



Владимира Шилова арестовали 28 мая на границе, когда он перевозил в Россию три дрона, которые планировал отправить российской армии на войну против Украины. Деньги на дроны он собирал во «Вконтакте».