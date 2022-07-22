В Естонії засудили далекобійника з Пскова за купівлю дронів для армії РФ у війні проти України

22 липня 2022, 10:03

В Естонії засудили далекобійника з Пскова за купівлю дронів для армії РФ у війні проти України

Суд в Естонії засудив до року ув'язнення співака-дальнобійника з Пскова з подвійним громадянством Володимира Шилова за купівлю дронів для російської армії, яка воює проти України. Про це пише видання Delfi.

Шилову загрожувало до п'яти років ув'язнення. Прокуратура Естонії визнала купівлю дронів участю чи підтримкою акту агресії іноземної держави.

При цьому чотири місяці він проведе за ґратами, решта вісім – будуть умовними з чотирирічним випробувальним терміном.

Разом із Шиловим вирок винесли ще двом чоловікам, які йому допомагали: Іллі та Руслану Голембовському, які пожертвували гроші на купівлю дронів. Обох засуджено до п'яти місяців ув'язнення умовно з випробувальним строком на рік та вісім місяців.

Володимира Шилова заарештували 28 травня на кордоні, коли він перевозив до Росії три дрони, які планував відправити російській армії на війну проти України. Гроші на дрони він збирав у «Вконтакті».

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