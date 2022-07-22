Количество жертв утреннего обстрела Харькова 21 июля выросло до 4 человек

В следствие утреннего обстрела оккупантами рынка Харькова 21 июля кассетными боеприпасами погибли 4 мирных жителя. Об этом сообщили в ГСЧС.



Отмечается, что 25 человек были ранены, огнем уничтожены 3 автомобиля, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.



Пиротехниками ГСЧС ликвидировали 25 неразорвавшихся боеприпасов войск РФ.

Напомним, вчера, 21 июля, в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры заявили, что оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе Харькова из реактивных систем залпового огня «Ураган».