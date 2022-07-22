Кількість жертв ранкового обстрілу Харкова 21 липня зросла до 4 осіб

Внаслідок ранкового обстрілу окупантами ринку Харкова 21 липня касетними боєприпасами загинули 4 мирні жителі. Про це повідомили у ДСНС.



Зазначається, що 25 людей було поранено, вогнем знищено 3 автомобілі, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.



Піротехніками ДСНС ліквідовано 25 боєприпасів військ РФ, що не розірвалися.

Нагадаємо, вчора, 21 липня, у прес-службі Харківської облпрокуратури заявили, що окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту біля ринку у Київському районі Харкова із реактивних систем залпового вогню «Ураган».