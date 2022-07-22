В Германии рассказали, когда передадут Украине современную систему ПВО IRIS-T

В правительстве Германии выразили надежду, что до конца лета смогут передать в распоряжении Украины соверменную систему ПВО «IRIS-T». Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок сказала в интервью DW.



Она отметила, что «IRIS-T» еще находится в стадии производства.

«Наша проблема, как и у многих европейских государств, состоит в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, «IRIS-T» – одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета. И да, мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше», - сказала Бербок.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину больше всего ракетных атак было на Изюм Харьковской области.