Не по Мариуполю: По какому городу РФ нанесла больше всего ракетных ударов, сообщили в СНБО

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину больше всего ракетных атак было на Изюм Харьковской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.



По его словам, с 24 февраля информационно-аналитическая система Главного ситуационного центра страны СОТА отслеживает все процессы, связанные с войной. Согласно аналитическим данным, в общей сложности 476 ракетных ударов было нанесено по Изюму.



«Мариуполь находится на втором месте, дальше Николаев», — детализировал Данилов.



Напомним, Изюм оккупанты захватили в начале апреля. Город практически полностью разрушен. В Изюмском районе продолжаются бои.