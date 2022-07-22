У Німеччині розповіли, коли передадуть Україні сучасну систему ППО «IRIS-T»

В уряді Німеччини висловили сподівання, що до кінця літа зможуть передати в розпорядження України сучасну систему ППО «IRIS-T». Про це повідомила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.



Вона зазначила, що «IRIS-T» ще перебуває на стадії виробництва.

«Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, полягає в тому, що в запасах є не все, що потрібно Україні. Тому ми відправимо в Україну, наприклад, «IRIS-T» – одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка зараз перебуває лише на стадії виробництва та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа. І так, ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, щоби підтримати Україну ще більше», - сказала Бербок.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну найбільше ракетних атак було на Ізюм Харківської області.