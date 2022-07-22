Украина подпишет договор о вывозе зерна с Турцией и ООН – Подоляк

Украина не подпишет договор о вывозе зерна с Россией, документ будет подписан с Турцией и ООН. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.



«Относительно стамбульского договора о вывозе зерна. Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с РФ. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берём на себя обязательства перед ними. РФ подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», - написал он.



По его словам, сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей в украинских портах не будет.



«В случае провокаций – немедленный военный ответ. Все проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в водах при возникновении такой необходимости», - говорится в сообщении.



Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», в рамках зернового вопроса будет обсуждаться 120-дневная договоренность о безопасном экспорте зерна из морских портов «Одесса», «Черноморск» и «Пивденный».



Сегодня украинская делегация во главе с министром инфраструктуры Александром Кубраковым находится на переговорах в Стамбуле по решению зернового вопроса с участием генсека ООН Антониу Гутерриша, представителей России, Украины и Турции.