Україна підпише договір про вивезення зерна з Туреччиною та ООН – Подоляк

Україна не підпише договір про вивезення зерна з Росією, документ буде підписано з Туреччиною та ООН. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.



«Щодо стамбульського договору про вивезення зерна. Попередньо. Україна не підписує жодних документів з РФ. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН та беремо на себе зобов'язання перед ними. РФ підписує дзеркальний договір із Туреччиною та ООН», - написав він.



За його словами, супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників в українських портах не буде.



«У разі провокацій – негайна військова відповідь. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами у водах у разі такої необхідності», - йдеться у повідомленні.



Як стало відомо агентству «Інтерфакс-Україна», у рамках зернового питання обговорюватиметься 120-денна домовленість про безпечний експорт зерна з морських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».



Сьогодні українська делегація на чолі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим перебуває на переговорах у Стамбулі щодо вирішення зернового питання за участю генсека ООН Антоніу Гутерріша, представників Росії, України та Туреччини.