Как сняться с учета, если переселенец выехал за границу, объяснили правозащитники

Если переселенец выехал из Украины и не снялся с учета как внутренне перемещенное лицо, можно сделать это с помощью электронной почты. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист»).



Правозащитникам задали вопрос переселенцы, которые выехали из страны и не планируют возвращаться. Как пояснили юристы «Право на защиту», в этом случае, чтобы сняться с учета, нужно написать письмо — на имя начальника управления социальной защиты административной единицы, где лицо зарегистрировано как ВПЛ.



«В письме необходимо указать, в связи с чем — в этом случае, выездом за границу — прошу снять меня (ФИО, дата рождения) с учета ВПЛ. И обязательно указать место временного проживания: город/село/поселок, улица, номер дома, номер квартиры», — отметили правозащитники.



Также к данному письму желательно добавить копию справки о регистрации ВПЛ. Письмо направляется средствами электронной связи.