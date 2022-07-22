Як знятись з обліку, якщо переселенець виїхав за кордон, пояснили правозахисники

Якщо переселенець виїхав з України та не знявся з обліку як внутрішньо переміщена особа, можна зробити це за допомогою електронної пошти. Про це повідомляє благодійний фонд «Право на захист».



Правозахисникам порушили питання переселенці, які виїхали з країни та не планують повертатися. Як пояснили юристи «Право на захист», у цьому випадку, щоб знятись з обліку, потрібно написати листа — на ім'я начальника управління соціального захисту адміністративної одиниці, де особа зареєстрована як ВПО.



«У листі необхідно зазначити, у зв'язку з чим — у цьому випадку, виїздом за кордон — прошу зняти мене (ПІБ, дата народження) з обліку ВПО. І обов'язково вказати місце тимчасового проживання: місто/село/селище, вулиця, номер будинку, номер квартири», — зазначили правозахисники.



Також до цього листа бажано додати копію довідки про реєстрацію ВПО. Лист надсилається засобами електронного зв'язку.