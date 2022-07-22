«ДНР» утвердила перечень ядерных материалов, которые могут находиться в «госсобственности»

Группировка «ДНР» утвердила перечень ядерных материалов, которые могут находиться только в «госсобственности».



Соответствующий «указ» подписал 22 июля глава «ДНР» Денис Пушилин.



В «документе» предусмотрено, что «ДНР» может владеть и распоряжаться ураном с обогащением 20% и выше, плутонием, нуклидами уран-233, нептуний-237 и т.д.



В частности, одной из целей в отношении обогащенного урана заявлено, что он может быть передан «на территорию иностранного государства по решению правительства ДНР в целях производства ядерного топлива для исследовательских реакторов».