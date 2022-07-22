«ДНР» затвердила перелік ядерних матеріалів, які можуть перебувати у «держвласності»

Угруповання «ДНР» затвердило перелік ядерних матеріалів, які можуть перебувати лише у «держвласності».



Відповідний указ підписав 22 липня голова «ДНР» Денис Пушилін.



У «документі» передбачено, що «ДНР» може володіти та розпоряджатися ураном із збагаченням 20% і вище, плутонієм, нуклідами уран-233, нептуній-237 тощо.



Зокрема, однією з цілей щодо збагаченого урану заявлено, що його можна буде передавати «на територію іноземної держави за рішенням уряду ДНР з метою виробництва ядерного палива для дослідницьких реакторів».