В восемь населенных пунктов Донецкой области вернули свет

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в восьми населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 22 июля специалисты смогли вернуть электропитание в дома 18 067 семей в населенных пунктах Бахмутского и Краматорского районов.



Больше всего обновлений — в Бахмутской и Торецкой громадах: 8,2 тысячи и 9,4 тысячи домохозяйств соответственно. Кроме того, энергетикам удалось провести ряд работ и в Славянской громаде.



«В настоящее время без электроснабжения остается 326 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — отметили в энергокомпании.