У вісім населених пунктів Донецької області повернули світло

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у восьми населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 22 липня фахівці змогли повернути електроживлення до будинків 18 067 сімей у населених пунктах Бахмутського та Краматорського районів.



Найбільше оновлень — у Бахмутській та Торецькій громадах: 8,2 тисячі та 9,4 тисячі домогосподарств відповідно. Крім того, енергетикам вдалося провести низку робіт і в Слов'янській громаді.



«Нині без електропостачання залишається 326 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — зазначили в енергокомпанії.