В оккупированной Горловке произошел взрыв на машзаводе

В подконтрольной «ДНР» Горловке сегодня произошел взрыв на территории машзавода.
Взрыв произошел после обстрела.
Далеко над городом виден черный дым.
Глава «администрации» Горловки при «ДНР» Иван Приходько сообщил в Тelegram, что «значительно повреждена проходная Машзавода на пл. Кирова, производственные цеха».
«Подробная информация будет позже, персонал в укрытии, предварительно без пострадавших», — добавил Приходько.
По его словам, также повреждено остекление в здании «администрации» Горловки, в поликлинике городской больницы № 1 и нескольких жилых домах.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.