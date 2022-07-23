В оккупированной Горловке произошел взрыв на машзаводе

В подконтрольной «ДНР» Горловке сегодня произошел взрыв на территории машзавода.



Взрыв произошел после обстрела.



Далеко над городом виден черный дым.



Глава «администрации» Горловки при «ДНР» Иван Приходько сообщил в Тelegram, что «значительно повреждена проходная Машзавода на пл. Кирова, производственные цеха».



«Подробная информация будет позже, персонал в укрытии, предварительно без пострадавших», — добавил Приходько.



По его словам, также повреждено остекление в здании «администрации» Горловки, в поликлинике городской больницы № 1 и нескольких жилых домах.



Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.