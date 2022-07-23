В окупованій Горлівці стався вибух на машзаводі

У підконтрольній «ДНР» Горлівці сьогодні стався вибух на території машзаводу.



Вибух стався після обстрілу.



Далеко над містом видно чорний дим.



Голова «адміністрації» Горлівки при «ДНР» Іван Приходько повідомив у Тelegram, що «значно пошкоджено прохідну Машзаводу на пл. Кірова, виробничі цехи».



«Докладна інформація буде пізніше, персонал в укритті, попередньо без постраждалих», — додав Приходько.



За його словами, також пошкоджено скління у будівлі «адміністрації» Горлівки, у поліклініці міської лікарні №1 та кількох житлових будинках.



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