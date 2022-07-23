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«ЛНР» заявила об обстреле Кадиевки

23 июля 2022, 20:56

«ЛНР» заявила об обстреле Кадиевки

Группировка «ЛНР» заявила, что сегодня под обстрел попал подконтрольный ей город Кадиевка (до декоммунизации — Стаханов). Об этом сообщило «представительство ЛНР в СЦКК».

Сообщается, что в результате обстрела повреждено 13 жилых домов, ясли-сад «Мальвина» и политехнический колледж.

Как заявил директор «дорожно-эксплуатационной службы» города Дмитрий Духновский, здание колледжа восстановлению не подлежит.

Группировка уверяет, что при обстреле были использованы системы HIMARS, выпущены шесть ракет.

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