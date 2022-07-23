«ЛНР» заявила про обстріл Кадіївки

Угруповання «ЛНР» заявило, що сьогодні під обстріл потрапило підконтрольне їй місто Кадіївка (до декомунізації — Стаханов). Про це повідомило «представництво ЛНР у СЦКК».



Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено 13 житлових будинків, ясла-садок «Мальвіна» та політехнічний коледж.



Як заявив директор «дорожньо-експлуатаційної служби» міста Дмитро Духновський, будівля коледжу відновленню не підлягає.



Угруповання запевняє, що при обстрілі були використані системи HIMARS, випущено шість ракет.



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