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Силы РФ пытаются захватить Углегорскую ТЭС, несмотря на потери — Генштаб ВСУ

24 июля 2022, 20:34

Силы РФ пытаются захватить Углегорскую ТЭС, несмотря на потери — Генштаб ВСУ

Российские силы продолжают попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС в Донецкой области, несмотря на значительные потери. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Значительными потерями и отступлением завершились неприятельские попытки улучшить тактическое положение в направлениях Владимировка — Бахмутское и Доломитное — Новолуганское. Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются. Также продолжаются жесткие бои в направлении Роты — Семигорье», — говорится в сообщении в воскресенье вечером.

Отмечается, что на Харьковском направлении войска РФ обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенные пункты Харьков, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Рубежное, Циркуны, Базалиевка, Слатино, Дергачи, Черкасские Тишки, Благодатное, Уды, Пришиб и Питомник. Также наносились авиаудары вблизи Верхнего Салтова и Мосьпанова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Большой Камышевахи, Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Долины, Красной Поляны, Карнауховки и Дибровного. Штурмовыми действиями оккупанты попытались установить контроль над населенным пунктом Богородичное. «И снова, уже традиционно, без всякого успеха», — подчеркнули в Генштабе.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Григоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное. Украинские военные, как сообщил Генштаб, в очередной раз отразили штурм противника в направлениях Верхнекаменка — Верхнекаменское и Белогоровка — Верхнекаменское. Оккупанты, с потерями, отошли.

На Бахмутском направлении обстреляны украинские войска близ Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Травневого и Нью-Йорка. Кроме того, нанесены авиаудар неподалеку от Бахмута.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка и Степногорск. На отдельных участках российские силы еще и ведут воздушную разведку БПЛА.

На Южнобужском направлении основные усилия войск РФ сосредотачивается на недопущении продвижения украинских войск. Вражеские обстрелы зафиксированы у Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкиного, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котлярева, Поляны, Таврического и Николаева.

«Вне пунктов базирования враг удерживает три носителя высокоточного оружия. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги», — подчеркнули в Генштабе.

Также войска РФ нанесли авиаудар возле Андреевки. После этого пытались продвинуться в направлениях Сухой Пруд — Андреевка и Брускинское — Белогорка. Украинские подразделения отразили наступление, противник понес потери и хаотично отступил.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Силы РФ обстреляли районы сел Гай Черниговской области и Гудово, Белополье и Старые Вырки Сумской области.

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