Сили РФ намагаються захопити Вуглегірську ТЕС, незважаючи на втрати — Генштаб ЗСУ

24 липня 2022, 20:34

Сили РФ намагаються захопити Вуглегірську ТЕС, незважаючи на втрати — Генштаб ЗСУ

Російські сили продовжують спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС у Донецькій області, незважаючи на значні втрати. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

«Значними втратами та відступом завершилися ворожі спроби покращити тактичне становище у напрямках Володимирівка – Бахмутський та Доломітний – Новолуганське. Ворог втрачає особовий склад, але наполегливо продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії продовжуються. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти — Семигір'я», — йдеться у повідомленні у неділю ввечері.

Зазначається, що на Харківському напрямку війська РФ обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії в районах населені пункти Харків, Російські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Рубіжне, Циркуни, Базаліївка, Слатине, Дергачі, Черкаські Тишки, Благодатне, Уди, Пришиб. Також наносилися авіаудари поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанова.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Камишевахи, Грушувахи, Краснопілля, Вернопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібрівного. Штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне. «І знову, вже традиційно, без жодного успіху», — підкреслили в Генштабі.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Даріївка та Спірне. Українські військові, як повідомив Генштаб, вкотре відобразили штурм противника у напрямках Верхньокам’янка — Верхньокам’янське та Білогорівка — Верхньокам’янське. Окупанти, із втратами, відійшли.

На Бахмутському напрямку обстріляно українські війська поблизу Берестового, Білогорівки, Нової Кам'янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцева, Травневого та Нью-Йорка. Крім того, нанесено авіаудар неподалік Бахмута.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Досвідчене, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ. На окремих ділянках російські сили ще й ведуть повітряну розвідку БПЛА.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля військ РФ зосереджуються на недопущенні просування українських військ. Ворожі обстріли зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкіного, Новогригорівки, Кавказу, Новомиколаївки, Котлярьова, Поляни, Таврійського та Миколаєва.

«Поза пунктами базування ворог утримує три носії високоточної зброї. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги», — наголосили в Генштабі.

Також війська РФ завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок — Андріївка та Брускінське — Білогірка. Українські підрозділи відбили наступ, противник зазнав втрат і хаотично відступив.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах ситуація істотних змін не зазнала. Сили РФ обстріляли райони сіл Гай Чернігівської області та Гудове, Білопілля та Старі Вирки Сумської області.

Дивіться також:

Ще за темою

Місця
Вуглегірська ТЕС
Інше
Війна
Організації
Генштаб ЗСУ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:49
Окупанти готують фейкове «розслідування» подій у драмтеатрі Маріуполя — українська розвідка
13:43
В Донецьку помер начальник ДАІ, який перейшов на бік «ДНР»
13:16
П'яні окупанти вбили маріупольця заради забави — міськрада
12:26
Декілька районів Донецька з ранку – під обстрілом
09:02
ЗСУ розбили казарму з російськими військовими у Кадіївці — Гайдай
08:34
ЗСУ відкинули окупантів від Вуглегірської ТЕС — зведення Генштабу
00:24
Обстріл Слов'янська. Спроба РФ знищити зерно в Одесі. Головне за день ►
23:09
Черга з 1200 машин: На блокпосту окупантів у Запорізькій області вмирають люди
20:56
«ЛНР» заявила про обстріл Кадіївки
19:18
В окупованій Горлівці стався вибух на машзаводі
18:28
На Запоріжжі окупанти створили комісію для проведення «референдуму»
16:35
«ДНР» обіцяє три місяці чекати на власників нерухомості. Потім пошкоджені будинки знесуть
15:37
На окупованій частині Запорізької області уповільнили Google. Там не працюють YouTube та Facebook
14:35
Військкор з РФ на смерть збив людину на окупованій Луганщині — Казанський
13:17
Окупанти заблокували Google, YouTube та Viber у Херсонській області
Всі новини
22:36
Мер Слов'янська: Опалювального сезону у місті не буде
20:34
Сили РФ намагаються захопити Вуглегірську ТЕС, незважаючи на втрати — Генштаб ЗСУ
18:38
Бої залишили без водопостачання частину Донецької області
18:19
Російських контрактників, які відмовилися воювати, утримують на Луганщині — ЗМІ
17:10
ЗМІ: Переговори перед націоналізацією НКМЗ не мали успіху
15:49
Окупанти готують фейкове «розслідування» подій у драмтеатрі Маріуполя — українська розвідка
15:20
Лавров: У судах, які заходитимуть до українських портів за зерном, шукатимуть зброю
13:43
В Донецьку помер начальник ДАІ, який перейшов на бік «ДНР»
13:16
П'яні окупанти вбили маріупольця заради забави — міськрада
12:26
Декілька районів Донецька з ранку – під обстрілом
11:05
Гуманітарні штаби для переселенців із Луганщини відкриваються в обласних центрах — Гайдай
11:00
Новини про контрнаступ ЗСУ на Херсонську область можуть надходити не відразу – ISW
10:39
Російські військові вдарили по мирних будинках, школах та дитячих садках у Донецькій області – зведення за добу
09:40
Новими заявами у Кремлі готують ґрунт для «референдумів» на південному сході України – британська розвідка
09:10
У Донецькій області під час обстрілів за добу загинули двоє людей
Всі новини
ВІДЕО
Мер Слов'янська: Опалювального сезону у місті не буде
24 липня, 22:36
Обстріл Слов'янська. Спроба РФ знищити зерно в Одесі. Головне за день ►
24 липня, 00:24
Обстріли Слов'янська все сильніші. Чому не виїжджають люди? ►
23 липня, 21:47

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти