Сили РФ намагаються захопити Вуглегірську ТЕС, незважаючи на втрати — Генштаб ЗСУ

Російські сили продовжують спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС у Донецькій області, незважаючи на значні втрати. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.



«Значними втратами та відступом завершилися ворожі спроби покращити тактичне становище у напрямках Володимирівка – Бахмутський та Доломітний – Новолуганське. Ворог втрачає особовий склад, але наполегливо продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії продовжуються. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти — Семигір'я», — йдеться у повідомленні у неділю ввечері.



Зазначається, що на Харківському напрямку війська РФ обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії в районах населені пункти Харків, Російські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Рубіжне, Циркуни, Базаліївка, Слатине, Дергачі, Черкаські Тишки, Благодатне, Уди, Пришиб. Також наносилися авіаудари поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанова.



На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Камишевахи, Грушувахи, Краснопілля, Вернопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібрівного. Штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне. «І знову, вже традиційно, без жодного успіху», — підкреслили в Генштабі.



На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Даріївка та Спірне. Українські військові, як повідомив Генштаб, вкотре відобразили штурм противника у напрямках Верхньокам’янка — Верхньокам’янське та Білогорівка — Верхньокам’янське. Окупанти, із втратами, відійшли.



На Бахмутському напрямку обстріляно українські війська поблизу Берестового, Білогорівки, Нової Кам'янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцева, Травневого та Нью-Йорка. Крім того, нанесено авіаудар неподалік Бахмута.



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Досвідчене, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ. На окремих ділянках російські сили ще й ведуть повітряну розвідку БПЛА.



На Південнобузькому напрямку основні зусилля військ РФ зосереджуються на недопущенні просування українських військ. Ворожі обстріли зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкіного, Новогригорівки, Кавказу, Новомиколаївки, Котлярьова, Поляни, Таврійського та Миколаєва.



«Поза пунктами базування ворог утримує три носії високоточної зброї. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги», — наголосили в Генштабі.



Також війська РФ завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок — Андріївка та Брускінське — Білогірка. Українські підрозділи відбили наступ, противник зазнав втрат і хаотично відступив.



На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах ситуація істотних змін не зазнала. Сили РФ обстріляли райони сіл Гай Чернігівської області та Гудове, Білопілля та Старі Вирки Сумської області.



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