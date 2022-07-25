Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО. Соответствующий документ №528/2022 обнародован на сайте главы государства.



Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко и возглавлял протокол Администрации президента Виктора Ющенко.



В начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.



По информации журналистов проекта «Схемы», Демченко в 2010 году лоббировал «харьковские соглашения», которые на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине.