Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО. Відповідний документ №528/2022 оприлюднено на сайті глави держави.



Демченко був радником п'ятого президента Петра Порошенка та очолював протокол Адміністрації президента Віктора Ющенка.



На початку 2010 року він перейшов до МЗС, а після перемоги Віктора Януковича став куратором відносин України з Росією.



За інформацією журналістів проекту Схеми, Демченко 2010 року лобіював «харківські угоди», які на 25 років продовжили термін перебування Чорноморського флоту РФ в Україні.