Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

США готовят план «Б» для экспорта украинского зерна — USAID

25 июля 2022, 14:05

США готовят план «Б» для экспорта украинского зерна — USAID

Из-за атаки россиян морского порта в Одессе, США сейчас готовят еще один план по экспорту зерна из Украины. Об этом сообщила представительница американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, передает CNN.

«План Б включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским, чтобы экспорт мог двигаться быстрее», - сказала она.

В то же время она добавила, что попытки обеспечить продовольственную безопасность подбором альтернативных путей не заменят необходимости разблокирования морского пути. По словам Пауэр, обеспечение традиционного экспорта морем поможет снизить цены.

Вечером 22 июля Украина, Турция и Россия при поддержке генсекретаря ООН договорились об обеспечении безопасного экспорта зерна из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

Однако уже утром 23 июля россияне нанесли ракетный удар по одесскому порту, повредив объекты инфраструктуры.

Еще по теме

Прочее
Зерно
Организации
USAID

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:55
Российских «отказников» удерживают на подконтрольной «ЛНР» территории — СМИ
13:15
В планах оккупантов восстанавливать захваченный Мариуполь в три этапа — СМИ
11:22
В Мариуполе зафиксировали первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта – Андрющенко
10:38
«ЛНР»: В ходе обстрела Рубежного погибли четыре человека
09:43
«ДНР»: За сутки из-за обстрелов погибла женщина, ранены два человека
23:22
Обстрел Константиновки и Бахмута. ВСУ уничтожают российские склады боеприпасов. Главное за день ►
15:49
Оккупанты готовят фейковое «расследование» событий в драмтеатре Мариуполя — украинская разведка
13:43
В Донецке умер начальник ГАИ, перешедший на сторону «ДНР»
13:16
Пьяные оккупанты убили мариупольца ради забавы — горсовет
12:26
Несколько районов Донецка с утра – под обстрелом
09:02
ВСУ разбили казарму с российскими военными в Кадиевке — Гайдай
08:34
ВСУ отбросили оккупантов от Углегорской ТЭС — сводка Генштаба
00:24
Обстрел Славянска. Попытка РФ уничтожить зерно в Одессе. Главное за день ►
23:09
Очередь из 1200 машин: На блокпосту оккупантов в Запорожской области умирают люди
20:56
«ЛНР» заявила об обстреле Кадиевки
все новости
16:28
На Донбассе восстановлено электроснабжение Карловской фильтровальной станции
16:05
В Волынской области сбили беспилотники: есть погибший и раненые
15:23
В планах оккупантов воостановить разрушенный аэродром в захваченном Мелитополе
15:19
Экспорт зерна начнется из порта «Черноморск», в течение двух недель - из портов «Одесса» и «Пивденный»
15:07
Экс-министрам Грищенко и Лавриновичу заочно объявлено о подозрении за «Харьковские соглашения»
15:00
В Украине зарегистрировано 4,5 млн внутренне перемещенных лиц
14:55
Российских «отказников» удерживают на подконтрольной «ЛНР» территории — СМИ
14:05
США готовят план «Б» для экспорта украинского зерна — USAID
13:15
В планах оккупантов восстанавливать захваченный Мариуполь в три этапа — СМИ
13:01
Украина получила танки PT-91 Twardy от Польши
12:46
Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО
12:10
В полицию поступило 30 сообщений от жителей Луганской области за сутки
11:24
ВСУ на юге уничтожили российские склады с боеприпасами и командный пункт оккупантов
11:22
В Мариуполе зафиксировали первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта – Андрющенко
11:07
Российская армия обстреляла 16 населенных пунктов Донецкой области за сутки
все новости
ВИДЕО
Обстрел Константиновки и Бахмута. ВСУ уничтожают российские склады боеприпасов. Главное за день ►
24 июля, 23:22
Мэр Славянска: Отопительного сезона в городе не будет
24 июля, 22:36
Обстрел Славянска. Попытка РФ уничтожить зерно в Одессе. Главное за день ►
24 июля, 00:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты