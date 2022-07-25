США готовят план «Б» для экспорта украинского зерна — USAID

Из-за атаки россиян морского порта в Одессе, США сейчас готовят еще один план по экспорту зерна из Украины. Об этом сообщила представительница американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, передает CNN.



«План Б включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским, чтобы экспорт мог двигаться быстрее», - сказала она.



В то же время она добавила, что попытки обеспечить продовольственную безопасность подбором альтернативных путей не заменят необходимости разблокирования морского пути. По словам Пауэр, обеспечение традиционного экспорта морем поможет снизить цены.



Вечером 22 июля Украина, Турция и Россия при поддержке генсекретаря ООН договорились об обеспечении безопасного экспорта зерна из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.



Однако уже утром 23 июля россияне нанесли ракетный удар по одесскому порту, повредив объекты инфраструктуры.