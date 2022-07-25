США готують план «Б» для експорту українського зерна

25 липня 2022, 14:05

США готують план «Б» для експорту українського зерна

Через атаку росіян морського порту в Одесі США зараз готують ще один план з експорту зерна з України. Про це повідомила представниця американського Агентства з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє CNN.

«План Б включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, а також відправлення барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще відповідали європейським, щоб експорт міг рухатися швидше», - сказала вона.

Водночас, вона додала, що спроби забезпечити продовольчу безпеку підбором альтернативних шляхів не замінять необхідності розблокування морського шляху. За словами Пауер, забезпечення традиційного експорту морем допоможе знизити ціни.

Увечері 22 липня Україна, Туреччина та Росія за підтримки генсекретаря ООН домовилися про забезпечення безпечного експорту зерна з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" протягом 120 днів із можливістю продовження цього терміну.

Проте вже вранці 23 липня росіяни завдали ракетного удару по одеському порту, пошкодивши об'єкти інфраструктури.

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