Российских военных, отказавшихся воевать в Украине, отправляют в специальный центр для «отказников» в подконтрольной группировке «ЛНР» Брянке Луганской области. Об этом сообщает российское издание The Insider.



Журналисты ссылаются на показания одного из таких «отказников», который находится в Брянке. Сообщается, что родственица российского военнослужащего отправилась на временно оккупированную часть Луганской области вместе с близкими отказавшихся воевать в Украине российских солдат, чтобы вызволить их из специального центра.



«Перед тем как ехать в этот центр, мы ни с кем не советовались, просто приняли коллективное решение с другими родственниками. Нужно же что-то делать, нужно детей вызволять оттуда и прекращать беззаконие. Если мы будем первые, то и другие начнут. Точно не знаю, cколько нас, но знаю, что много. Тут столько родителей, каша», — описала журналистом происходящее родственница «отказника».



Она также отметила, что с самим военнослужащим, которого удерживают в Брянке поговорить ей не удалось, но в разговоре с командованием женщине сказали, что ее родственник «преступник» и «нет ничего противозаконногого» в том, что его там удерживают. Также ей собщили, что следствие ведут российские военнослужащие и проводят с «отказниками» беседы.



По информации The Insider, женщина сообщила командованию, что к «отказникам» применяют силу, водят их в «ямы» по очереди и заставляют подписать согласие выйти на передовую. В командовании же ответили, что это «бред».



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