Російських «відмовників» утримують на підконтрольній «ЛНР» території – ЗМІ

Російських військових, які відмовилися воювати в Україні, відправляють до спеціального центру для «відмовників» у підконтрольному угрупуванні «ЛНР» Брянці Луганської області. Про це повідомляє російське видання The Insider.



Журналісти посилаються на свідчення одного з таких «відмовників», що знаходиться у Брянці. Повідомляється, що родичка російського військовослужбовця вирушила на тимчасово окуповану частину Луганської області разом із близькими російських солдатів, які відмовилися воювати в Україні, щоб визволити їх зі спеціального центру.



«Перед тим, як їхати в цей центр, ми ні з ким не радилися, просто ухвалили колективне рішення з іншими родичами. Потрібно щось робити, треба дітей визволяти звідти і припиняти беззаконня. Якщо ми будемо першими, то й інші почнуть. Точно не знаю скільки нас, але знаю, що багато. Тут стільки батьків, каша», — описала журналістом родичка «відмовника».



Вона також зазначила, що з самим військовослужбовцем, якого утримують у Брянці, поговорити їй не вдалося, але у розмові з командуванням жінці сказали, що її родич «злочинець» і «немає нічого протизаконного» в тому, що його там утримують. Також їй повідомили, що слідство ведуть російські військовослужбовці та проводять із «відмовниками» бесіди.



За інформацією The Insider, жінка повідомила командування, що до «відмовників» застосовують силу, водять їх у «ями» по черзі та змушують підписати згоду вийти на передову. У командуванні ж відповіли, що це марення.



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