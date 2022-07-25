Экспорт зерна начнется из порта «Черноморск», в течение двух недель - из портов «Одесса» и «Пивденный»

Экспорт украинского зерна будет запущен в первую очередь из морского торгового порта «Черноморск». Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».



«Считаем, что в течение ближайших суток мы уже будем готовы работать над возобновлением экспорта агропродукции из наших портов. Речь идет про порт "Черноморск" - он будет первым. Потом будут порт "Одесса" и порт "Пивденный"», - сказал он.



По его словам, в течение двух недель Мининфраструктуры технически будет готово осуществлять экспорт из всех терминалов этих трех морских портов.



Первую отправку зерна, по словам Васькова, планируется осуществить уже на текущей неделе.



Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков в свою очередь сообщил, что движение судов из портов страны планируется начать на этой неделе в рамках подписанной 22 июля в Стамбуле «Инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем».



«В Стамбуле на протяжение ближайших двух дней будут разработаны внутренние технические документы координационного центра, и ожидается, что с 27 июля он уже начнет работу», – сообщил Кубраков.

Он также уточнил, что будет транспортироваться не только аграрная продукция, но и удобрения.



По его словам, координационный центр будет заниматься надзором и координацией функционирования гумкоридора. Одна его компетенция не будет распространяться на территориальные воды Украины.



Кубраков отметил, что открытие портов будет приносить Украине дополнительно около 1 млрд долларов.



По оценкам Мининфраструктуры, месячный экспорт агропродукции может составить 3 млн тонн.