Експорт зерна розпочнеться з порту «Чорноморськ», протягом двох тижнів – з портів «Одеса» та «Південний»

25 липня 2022, 15:19

Експорт зерна розпочнеться з порту «Чорноморськ», протягом двох тижнів – з портів «Одеса» та «Південний»

Експорт українського зерна буде запущено із морського торговельного порту «Чорноморськ». Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков на брифінгу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Вважаємо, що протягом найближчої доби ми вже готові працювати над відновленням експорту агропродукції з наших портів. Йдеться про порт "Чорноморськ" – він буде першим. Потім будуть порт "Одеса" та порт "Південний"», - сказав він.

За його словами, протягом двох тижнів Мінінфраструктури технічно буде готове здійснювати експорт із усіх терміналів цих трьох морських портів.

Перше відправлення зерна, за словами Васькова, планується здійснити вже цього тижня.

Глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков у свою чергу повідомив, що рух суден із портів країни планується розпочати цього тижня в рамках підписаної 22 липня у Стамбулі «Ініціативи щодо експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом».

«У Стамбулі протягом найближчих двох днів будуть розроблені внутрішні технічні документи координаційного центру, і очікується, що з 27 липня він уже розпочне роботу», – повідомив Кубраков.

Він також уточнив, що транспортуватиметься не лише аграрна продукція, а й добрива.

За його словами, координаційний центр займатиметься наглядом та координацією функціонування гумкоридора. Одна його компетенція не поширюватиметься на територіальні води України.

Кубраков зазначив, що відкриття портів приноситиме Україні додатково близько 1 млрд доларів.

За оцінками Мінінфраструктури, місячний експорт агропродукції може становити 3 млн тонн.

Ще за темою

Інше
експорт зерна
Організації
Мінінфраструктури

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:25
«ДНР» збирається використовувати маріупольський аеропорт у «військово-цивільних» цілях
14:55
Російських «відмовників» утримують на підконтрольній «ЛНР» території – ЗМІ
13:15
У планах окупантів відновлювати захоплений Маріуполь у три етапи — ЗМІ
11:22
У Маріуполі зафіксували перші зерновози, які рухалися у бік порту – Андрющенко
10:38
«ЛНР»: У ході обстрілу Рубіжного загинули четверо людей
09:43
«ДНР»: За добу через обстріли загинула жінка, поранено двох людей
23:22
Обстріл Костянтинівки та Бахмута. ЗСУ знищують російські склади боєприпасів. Головне за день ►
15:49
Окупанти готують фейкове «розслідування» подій у драмтеатрі Маріуполя — українська розвідка
13:43
В Донецьку помер начальник ДАІ, який перейшов на бік «ДНР»
13:16
П'яні окупанти вбили маріупольця заради забави — міськрада
12:26
Декілька районів Донецька з ранку – під обстрілом
09:02
ЗСУ розбили казарму з російськими військовими у Кадіївці — Гайдай
08:34
ЗСУ відкинули окупантів від Вуглегірської ТЕС — зведення Генштабу
00:24
Обстріл Слов'янська. Спроба РФ знищити зерно в Одесі. Головне за день ►
23:09
Черга з 1200 машин: На блокпосту окупантів у Запорізькій області вмирають люди
Всі новини
17:25
«ДНР» збирається використовувати маріупольський аеропорт у «військово-цивільних» цілях
17:11
Зернова угода не заважає РФ продовжувати війну проти України — Кремль
16:54
У Донецькій області відновлено електропостачання у 22 населених пунктах
16:28
На Донбасі відновлено електропостачання Карлівської фільтрувальної станції
16:05
У Волинській області збили безпілотники: є загиблий та поранені
15:23
У планах окупантів відновити зруйнований аеродром у захопленому Мелітополі
15:19
Експорт зерна розпочнеться з порту «Чорноморськ», протягом двох тижнів – з портів «Одеса» та «Південний»
15:07
Екс-міністрам Грищенку та Лавриновичу заочно оголошено про підозру за «Харківські угоди»
15:00
В Україні зареєстровано 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб
14:55
Російських «відмовників» утримують на підконтрольній «ЛНР» території – ЗМІ
14:05
США готують план «Б» для експорту українського зерна
13:15
У планах окупантів відновлювати захоплений Маріуполь у три етапи — ЗМІ
13:01
Україна отримала танки PT-91 Twardy від Польщі
12:46
Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО
12:10
До поліції надійшло 30 заяв та повідомлень громадян із Луганської області
Всі новини
ВІДЕО
Обстріл Костянтинівки та Бахмута. ЗСУ знищують російські склади боєприпасів. Головне за день ►
24 липня, 23:22
Мер Слов'янська: Опалювального сезону у місті не буде
24 липня, 22:36
Обстріл Слов'янська. Спроба РФ знищити зерно в Одесі. Головне за день ►
24 липня, 00:24

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти