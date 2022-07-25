Експорт зерна розпочнеться з порту «Чорноморськ», протягом двох тижнів – з портів «Одеса» та «Південний»

Експорт українського зерна буде запущено із морського торговельного порту «Чорноморськ». Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков на брифінгу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Вважаємо, що протягом найближчої доби ми вже готові працювати над відновленням експорту агропродукції з наших портів. Йдеться про порт "Чорноморськ" – він буде першим. Потім будуть порт "Одеса" та порт "Південний"», - сказав він.



За його словами, протягом двох тижнів Мінінфраструктури технічно буде готове здійснювати експорт із усіх терміналів цих трьох морських портів.



Перше відправлення зерна, за словами Васькова, планується здійснити вже цього тижня.



Глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков у свою чергу повідомив, що рух суден із портів країни планується розпочати цього тижня в рамках підписаної 22 липня у Стамбулі «Ініціативи щодо експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом».



«У Стамбулі протягом найближчих двох днів будуть розроблені внутрішні технічні документи координаційного центру, і очікується, що з 27 липня він уже розпочне роботу», – повідомив Кубраков.



Він також уточнив, що транспортуватиметься не лише аграрна продукція, а й добрива.



За його словами, координаційний центр займатиметься наглядом та координацією функціонування гумкоридора. Одна його компетенція не поширюватиметься на територіальні води України.



Кубраков зазначив, що відкриття портів приноситиме Україні додатково близько 1 млрд доларів.



За оцінками Мінінфраструктури, місячний експорт агропродукції може становити 3 млн тонн.