Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ

Президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и назначил на его место Виктора Хоренко.



Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.



«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте первого указа.



Другим указом Зеленский назначил на должность командующего ССО Виктора Хоренко.

25 августа 2020 года Зеленский своим указом назначил генерал-майора Григория Галагана командующим Сил специальных операций ВСУ.