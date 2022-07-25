Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

25 липня 2022, 19:47

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на його місце Віктора Хоренка.

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.

«Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України», — йдеться у тексті першого указу.

Іншим указом Зеленський призначив на посаду командувача СЗГ Віктора Хоренка.

25 серпня 2020 року Зеленський своїм указом призначив генерал-майора Григорія Галагана командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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