Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на його місце Віктора Хоренка.



Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.



«Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України», — йдеться у тексті першого указу.



Іншим указом Зеленський призначив на посаду командувача СЗГ Віктора Хоренка.

25 серпня 2020 року Зеленський своїм указом призначив генерал-майора Григорія Галагана командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ.