Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на його місце Віктора Хоренка.
Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.
«Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України», — йдеться у тексті першого указу.
Іншим указом Зеленський призначив на посаду командувача СЗГ Віктора Хоренка.
25 серпня 2020 року Зеленський своїм указом призначив генерал-майора Григорія Галагана командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ.