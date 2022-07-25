Генштаб ВСУ: У сил РФ частичный успех в районе Углегорской ТЭС, но у Спорного и Покровского они отброшены

Российские силы осуществили попытку продвинуться возле сел Спорное и Ивано-Дарьевка Бахмутского района Донецкой области, но получили «жесткий отпор» и отошли. Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Также подчеркивается, что безуспешными были штурмовые действия сил РФ на направлениях Клиново-Покровское и Владимировка-Покровское Бахмутского района: они понесли потери и отошел.



В то же время, в районе Углегорской ТЭС, расположенной к северу от Светлодарска, отдельные подразделения противника имеют частичный успех, отмечается в сводке.



При этом оккупанты нанесли по территории Углегорской ТЭС авиаудары. Также на Бахмутском направлении обстреляны окрестности Соледара, Покровского и Нью-Йорка, на Краматорском — Григоровки и Серебрянки, на Славянском авиаудар нанесен вблизи Яворского, на Харьковском — возле Прудянки и Петровки, а на Запорожском направлении — в районе сел Шевченко, Веселое и Полтавка.



Оккупанты ведут обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии на на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском направлениях, а с территории РФ обстреляли село Михальчина Слобода Черниговской области, а также Пески, Рясное и Белополье Сумской области. С целью демонстрации присутствия и сковывания действий украинских войск противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения своих вооруженных сил.



В Харьковской области в результате ведения боевых действий в направлении Цуповка–Дементиевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери.



По данным Генштаба, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».



«Личный состав врага деморализован. Российское командование по отдельным направлениям бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой. Таким образом, офицеры берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за умышленный вывод из строя вооружения. Подобная практика саботажа распространена среди рядового состава оккупантов, чтобы не участвовать в боевых столкновениях с украинскими военными», — подчеркивается в сводке.



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