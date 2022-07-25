Генштаб ЗСУ: У сил РФ частковий успіх у районі Вуглегірської ТЕС, але у Спірного та Покровського вони відкинуті

Російські сили здійснили спробу просунутися біля сіл Спірне та Івано-Даріївка Бахмутського району Донецької області, але отримали «жорстку відсіч» та відійшли. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



Також наголошується, що безуспішними були штурмові дії сил РФ на напрямках Клиново-Покровське та Володимирівка-Покровське Бахмутського району: вони зазнали втрат і відійшов.



Водночас, у районі Вуглегірської ТЕС, розташованої на північ від Світлодарська, окремі підрозділи противника мають частковий успіх, наголошується у звіті.



При цьому окупанти завдали по території Вуглегірської ТЕС авіаудари. Також на Бахмутському напрямку обстріляно околиці Соледара, Покровського та Нью-Йорка, на Краматорському — Григорівки та Серебрянки, на Слов'янському авіаудар нанесено поблизу Яворського, на Харківському — біля Прудянки та Петрівки, а на Запорізькому напрямку — у районі сіл Шевченка, Веселе та Полтавка.



Окупанти ведуть обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському напрямках, а з території РФ обстріляли село Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Піски, Рясне та Білопілля Сумської області. З метою демонстрації присутності та сковування дій українських військ противник продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи своїх збройних сил.



На Харківщині внаслідок ведення бойових дій у напрямку Цупівка-Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат.



За даними Генштабу, поза пунктами базування знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».



«Особовий склад ворога деморалізовано. Російське командування в окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином, офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння. Подібна практика саботажу поширена серед рядового складу окупантів, щоб не брати участь у бойових сутичках з українськими військовими», — наголошується у зведенні.



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