В сети появился «план эвакуации Крыма»: что известно? «Крым сегодня» ►

Вышел новый дайджест проекта «Крым сегодня» о том, что происходит на полуострове. Темы выпуска:

В Крыму появились слухи о готовящемся плане эвакуации полуострова, официально его наличие опровергают.

Секретарь СНБО Украины разместил в Twitter фотоколлаж взорванного Крымского моста.

В поселке Новоозерное создали новый мобилизационный центр.

В Севастополе организаторы фестиваля искусств «Корабельная сторона» устроили фотовыставку о погибших военных.

В Крыму арестован житель Санкт-Петербурга, который собирался воевать на стороне Украины.

В Керчи латают дороги раковинами рапанов — местные жители утверждают, что так заделывают ямы вблизи Стройгородка.

В Керчи прошли соревнования по пожарному футболу.

Филипп Киркоров анонсировал свои концерты в Крыму — православные активисты требуют их отмены.