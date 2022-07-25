В сети появился «план эвакуации Крыма»: что известно? «Крым сегодня» ►

Вышел новый дайджест проекта «Крым сегодня» о том, что происходит на полуострове. Темы выпуска:
- В Крыму появились слухи о готовящемся плане эвакуации полуострова, официально его наличие опровергают.
- Секретарь СНБО Украины разместил в Twitter фотоколлаж взорванного Крымского моста.
- В поселке Новоозерное создали новый мобилизационный центр.
- В Севастополе организаторы фестиваля искусств «Корабельная сторона» устроили фотовыставку о погибших военных.
- В Крыму арестован житель Санкт-Петербурга, который собирался воевать на стороне Украины.
- В Керчи латают дороги раковинами рапанов — местные жители утверждают, что так заделывают ямы вблизи Стройгородка.
- В Керчи прошли соревнования по пожарному футболу.
- Филипп Киркоров анонсировал свои концерты в Крыму — православные активисты требуют их отмены.