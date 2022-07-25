У мережі з'явився «план евакуації Криму»: що відомо? «Крим сьогодні» ►

Вийшов новий дайджест проекту «Крим сьогодні» про те, що відбувається на острові. Теми випуску:
- У Криму з'явилися чутки про план евакуації півострова, що готується, офіційно його наявність спростовують.
- Секретар РНБО України розмістив у Twitter фотоколаж підірваного Кримського мосту.
- У селищі Новоозерне створено новий мобілізаційний центр.
- У Севастополі організатори фестивалю мистецтв «Корабельна сторона» влаштували фотовиставку про загиблих військових.
- У Криму заарештовано жителя Санкт-Петербурга, який збирався воювати на боці України.
- У Керчі латають дороги раковинами рапанів — місцеві жителі стверджують, що так закладають ями поблизу Будмістечка.
- У Керчі пройшли змагання з пожежного футболу.
- Філіп Кіркоров анонсував свої концерти у Криму — православні активісти вимагають їх скасування.