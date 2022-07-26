В Донецке — масштабный пожар на нефтебазе

В Донецке горит нефтебаза. Скриншот

В оккупированном Донецке — масштабный пожар на нефтебазе.



Как сообщают местные жители в соцсетях, горит нефтебаза в Буденновском районе. Пожар начался ночью.

Утром нефтебаза все еще горит.

Возгорание тушат сотрудники так называемого «МЧС ДНР».

Российский «ТАСС» пишет, что огонь от пожара видно в нескольких районах города — пламя бьет на пару десятков метров в высоту.



«Горят цистерны с ГСМ... Информации о пострадавших нет», — говорится в сообщении.



Утверждается, что пожар начался после удара ВСУ.



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