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В Донецке — масштабный пожар на нефтебазе

26 июля 2022, 08:22

В Донецке — масштабный пожар на нефтебазе

В Донецке горит нефтебаза. Скриншот В Донецке горит нефтебаза. Скриншот

В оккупированном Донецке — масштабный пожар на нефтебазе.

Как сообщают местные жители в соцсетях, горит нефтебаза в Буденновском районе. Пожар начался ночью.

 

Утром нефтебаза все еще горит.

 

Возгорание тушат сотрудники так называемого «МЧС ДНР».

 

Российский «ТАСС» пишет, что огонь от пожара видно в нескольких районах города — пламя бьет на пару десятков метров в высоту.

«Горят цистерны с ГСМ... Информации о пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Утверждается, что пожар начался после удара ВСУ.

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