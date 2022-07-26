У Донецьку — масштабна пожежа на нафтобазі

26 липня 2022, 08:22

У Донецьку — масштабна пожежа на нафтобазі

У Донецьку горить нафтобаза. Скріншот У Донецьку горить нафтобаза. Скріншот

В окупованому Донецьку — масштабна пожежа на нафтобазі.

Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, горить нафтобаза у Будьоннівському районі. Пожежа почалася вночі.

Вранці нафтобаза все ще горить.

Займання гасять співробітники так званого «МНС ДНР».

Російський «ТАСС» пише, що вогонь від пожежі видно у кількох районах міста — полум'я б'є на пару десятків метрів заввишки.

«Горять цистерни з ПММ... Інформації про постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Стверджується, що пожежа розпочалася після удару ЗСУ.

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