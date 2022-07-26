У Донецьку — масштабна пожежа на нафтобазі

В окупованому Донецьку — масштабна пожежа на нафтобазі.
Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, горить нафтобаза у Будьоннівському районі. Пожежа почалася вночі.
Вранці нафтобаза все ще горить.
Займання гасять співробітники так званого «МНС ДНР».
Російський «ТАСС» пише, що вогонь від пожежі видно у кількох районах міста — полум'я б'є на пару десятків метрів заввишки.
«Горять цистерни з ПММ... Інформації про постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.
Стверджується, що пожежа розпочалася після удару ЗСУ.
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