Через Мелитополь в сторону Херсона проехало около 80 единиц техники оккупантов

Оккупанты перекидывают через Мелитополь тяжелую военную технику, в сторону Херсона проехали 3 колонны – около 80 единиц российской военной техники. Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Также мелитопольский городской голова рассказал, что на блок-посте в Васильевке людей держат как «живой щит», всего там более 5000 тысяч человек, которым для того чтобы проехать в магазин, необходимо оставить у оккупантов свои документы.

В захваченном войсками России Мелитополе оккупанты сеют панику, запугивая жителей тем, что в случае отступления будут взрывать инфраструктуру и сжигать дома. Федоров отмечает, что российские войска боятся наступления ВСУ.

Две недели в Мелитополе отсутствует газ, продукты, которые завозятся из Крыма, по информации Федорова, стоят в 3 раза дороже обычной цены, в аптеках оккупантов медикаментов нет, их передают в город волонтеры.



К тому же Федоров напомнил, что вчера, 25 июля, российский КАМАЗ переехал легковой автомобиль в Мелитополе, погибла семья с ребенком.

Ранее мы со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны сообщали, что оккупанты осуществляют попытки восстановить аэродром в Мелитополе с помощью местного завода по производству бетона.