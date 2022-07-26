Через Мелітополь у бік Херсона проїхало близько 80 одиниць техніки окупантів

Окупанти перекидають через Мелітополь важку військову техніку, у бік Херсона проїхали 3 колони – близько 80 одиниць російської військової техніки. Про це в ефірі телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Також мелітопольський міський голова розповів, що на блок-пості у Василівці людей тримають як «живий щит», там перебуває понад 5000 тисяч осіб, яким для того, щоб проїхати до магазину, необхідно залишити в окупантів свої документи.

У захопленому військами Росії Мелітополі окупанти сіють паніку, залякуючи жителів тим, що у разі відступу підриватимуть інфраструктуру та спалюватимуть будинки. Федоров зазначає, що російські війська бояться настання ЗСУ.



Два тижні у Мелітополі відсутній газ, продукти, які завозяться з Криму, за інформацією Федорова, коштують у 3 рази дорожче за звичайну ціну, в аптеках окупантів медикаментів немає, їх передають до міста волонтери.



До того ж, Федоров нагадав, що вчора, 25 липня, російський КАМАЗ переїхав легковий автомобіль у Мелітополі, загинула родина з дитиною.

Раніше ми з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони повідомляли, що окупанти здійснюють спроби відновити аеродром у Мелітополі за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону.