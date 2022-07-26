Врачи из Северодонецка выехали или погибли. Где и как лечатся люди ►

В оккупированном Северодонецке Луганской области — гуманитарная катастрофа. Город утопает в мусоре, разрушено 75% строений, в том числе здание больницы. Врачей почти не осталось, многие уехали либо погибли, работает всего одна машина скорой помощи. И есть множество пострадавших, которых после захвата города российскими силами некому лечить. Они выжили под обстрелами, но теперь погибают без медиков. Как спасаются от болезней и травм в оккупированном Северодонецке — узнайте из материала «Новостей Донбасса».

В больнице нет даже гипса

«Несколько врачей и работников Северодонецкой больницы остаются в Северодонецке. Понятно, что это, грубо говоря, 1% от всей штатной численности медучреждения, и они не могут обеспечить предоставление качественных медицинских услуг», — рассказал глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко.



В больнице нет элементарного: одноразовых простыней, пеленок, подгузников для лежачих больных. Больница осталась даже без гипса. Руки фиксируют шинами или просто бинтами. Чтобы делать операции, нужен анестезиолог-реаниматолог, но ни Россия, ни «власти» группировки «ЛНР», которые контролируют город, поиском специалистов и восстановлением медицины не занимаются.



«Какие-то медикаменты подвозят, мне кажется, что это какая-то украденная гуманитарная помощь, скорее всего. И какие-то самые необходимые вещи, может, и выдают», — поделился с «Новостями Донбасса» Никита Шкутько, который выехал из Северодонецка.



Мужчина переехал в Винницу еще в марте, и только недавно ему удалось связаться с родными, узнать обстановку.



«Появились недавно на связи, то есть я знаю, что мои родственники, которые там остались, все, слава богу, живы, целы. Получилось связаться — начали вводить луганский оператор, "Лугаком". То есть российский. И начали выдавать именные карты. Понятное дело, скорее всего, оно там все слушается, но связь появилась», — рассказал Шкутько.





Уничтожены генераторы — операционные без электричества



В результате боев уничтожены автопарк медгородка и генераторы, которые снабжали электричеством операционные. В аварийном состоянии и основное здание городской больницы. Оно непригодно для оказания медицинской помощи, но ее все равно там предоставляют, потому что других мест нет. Здесь получают помощь оставшиеся в городе жители, пожилые люди и дети.



«Реально в этом плане ситуация очень сложная. Фактически, город живет без воды, газа и электроэнергии уже, получается, два месяца», — отметил глава Северодонецкой РГА.



Никита Шкутько считает, что оккупанты наладить ситуацию в этом году не смогут.



«Поскольку все разбито. Электричество — они, скорее всего, не смогут как-то засветить всю территорию. Без большого количества электроэнергии они не смогут подать воду», — резюмировал он.

Есть ли возможность выехать?

Выход — выезжать в соседние города, где есть электроэнергия и вода: Старобельск, Кременная, Новоайдар. Или бежать вглубь Украины. Возможность выехать — есть.



«По Северодонецку жестких ограничений нет. Знаю, была по Лисичанску информация о каких-то фильтрационных мероприятиях, о том, что пропускают только в те районы, где у тебя прописка в паспорте. Но есть выезд. По Северодонецку у меня нет информации, что были какие-то ограничения», — прокомментировал Власенко.



На момент последней эвакуации на подконтрольную властям территорию Украины в Северодонецке оставалось восемь тысяч человек, сейчас — до десяти тысяч.



«Уже люди на рынке там что-то продают — овощи, фрукты, какая-то продукция. Не видел, за какие деньги — гривны-рубли», — рассказал Шкутько.

Оккупанты хотят «переименовать» Северодонецк

Бои за Северодонецк начались 5 марта, а в конце июня город перешел под контроль России. Когда Вооруженные силы Украины освободят Северодонецк, говорить пока сложно.



«Быстро это не получится, потому что на сегодняшний день самая большая концентрация ВС РФ непосредственно находится в Луганской и Донецкой области. Поэтому деоккупацию Украины начинать с Луганской и Донецкой областей, я думаю, не логично и не рационально. Поэтому будем наблюдать за тем, что происходит», — сообщил глава Северодонецкой райгосадминистрации.



А пока жители Северодонецка, помимо гуманитарной катастрофы, смертей и разрушений, подвергаются еще и моральному издевательству. Оккупанты хотят переименовать Северодонецк в «Северослонецк». Потому что в ходе штурма города погиб их товарищ с позывным «Слон». Что будет дальше — сложно даже представить.



Ранее сообщалось, что здание городской больницы Северодонецка в аварийном состоянии и непригодно для оказания медпомощи, но ее все равно там оказывают, потому что других мест нет.