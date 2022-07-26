Лікарі з Сєвєродонецька виїхали чи загинули. Де та як лікуються люди ►

26 липня 2022, 15:59

Лікарі з Сєвєродонецька виїхали чи загинули. Де та як лікуються люди ►

В окупованому Сєвєродонецьку Луганської області — гуманітарна катастрофа. Місто потопає у смітті, зруйновано 75% будов, зокрема будівлю лікарні. Лікарів майже не залишилося, багато хто поїхав або загинув, працює всього одна машина швидкої допомоги. І є безліч постраждалих, яких після захоплення міста російськими силами нема кому лікувати. Вони вижили під обстрілом, але тепер гинуть без медиків. Як рятуються від хвороб та травм в окупованому Сєвєродонецьку — дізнайтеся з матеріалу «Новин Донбасу».

У лікарні немає навіть гіпсу

«Кілька лікарів та працівників Сєвєродонецької лікарні залишаються у Сєвєродонецьку. Зрозуміло, що це, грубо кажучи, 1% від усієї штатної чисельності медустанови, і вони не можуть забезпечити надання якісних медичних послуг», — розповів голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко.

У лікарні немає елементарного: одноразових простирадл, пелюшок, підгузків для лежачих хворих. Лікарня залишилася навіть без гіпсу. Руки фіксують шинами чи просто бинтами. Щоб робити операції, потрібний анестезіолог-реаніматолог, але ні Росія, ні «влада» угруповання «ЛНР», які контролюють місто, пошуком фахівців та відновленням медицини не займаються.

«Якісь медикаменти підвозять, мені здається, що це якась вкрадена гуманітарна допомога, швидше за все. І якісь найнеобхідніші речі, може, й видають», — поділився з «Новинами Донбасу» Микита Шкутько, який виїхав з Сєвєродонецька.

Чоловік переїхав до Вінниці ще у березні, і лише нещодавно йому вдалося зв'язатися з рідними, дізнатися про обстановку.

«З'явилися нещодавно на зв'язку, тобто я знаю, що мої родичі, які там залишилися, всі, дякувати Богу, живі, цілі. Вийшло зв'язатись — почали вводити луганський оператор, "Лугаком". Тобто російський. І почали видавати іменні картки. Зрозуміло, швидше за все, воно там все слухається, але зв'язок з'явився», — розповів Шкутько.

Знищено генератори — операційні без електрики

Внаслідок боїв знищено автопарк медмістечка та генератори, які постачали електрикою операційні. В аварійному стані й основна будівля міської лікарні. Вона непридатна для надання медичної допомоги, але її все одно там надають, бо інших місць немає. Тут отримують допомогу жителі, літні люди та діти, що залишилися в місті.

«Реально у цьому плані ситуація дуже складна. Фактично, місто живе без води, газу та електроенергії вже, виходить, два місяці», — зазначив голова Сєвєродонецької РДА.

Микита Шкутько вважає, що окупанти налагодити ситуацію цього року не зможуть.

«Оскільки все розбито. Електрика — вони швидше за все не зможуть якось засвітити всю територію. Без великої кількості електроенергії вони не матимуть змоги подати воду», — резюмував він.

Чи є можливість виїхати?

Вихід — виїжджати до сусідніх міст, де є електроенергія та вода: Старобільськ, Кремінна, Новоайдар. Або тікати вглиб України. Можливість виїхати є.

«Щодо Сєвєродонецька жорстких обмежень немає. Знаю, була щодо Лисичанська інформація про якісь фільтраційні заходи, про те, що пропускають тільки в ті райони, де в тебе прописка в паспорті. Але є виїзд. Щодо Сєвєродонецька, у мене немає інформації, що були якісь обмеження», — прокоментував Власенко.

На момент останньої евакуації на підконтрольну владі територію України у Сєвєродонецьку залишалося вісім тисяч людей, зараз — до десяти тисяч.

«Вже люди на ринку там щось продають — овочі, фрукти, якась продукція. Не бачив, за які гроші — гривні-рублі», — розповів Шкутько.

Окупанти хочуть «перейменувати» Сєвєродонецьк

Бої за Сєвєродонецьк почалися 5 березня, а наприкінці червня місто перейшло під контроль Росії. Коли Збройні сили України звільнять Сєвєродонецьк, говорити поки що складно.

«Швидко це не вийде, тому що на сьогодні найбільша концентрація ЗС РФ безпосередньо знаходиться у Луганській та Донецькій області. Тому деокупацію України розпочинати з Луганської та Донецької областей, я думаю, не логічно та не раціонально. Тому спостерігатимемо за тим, що відбувається», — повідомив голова Сєвєродонецької райдержадміністрації.

А поки жителі Сєвєродонецька, окрім гуманітарної катастрофи, смертей та руйнувань, зазнають ще й морального знущання. Окупанти хочуть перейменувати Сєвєродонецьк на «Сєвєрослонецьк». Тому що під час штурму міста загинув їхній товариш із позивним «Слон». Що буде далі — важко навіть уявити.

Раніше повідомлялося, що будівля міської лікарні Сєвєродонецька в аварійному стані та непридатна для надання медичної допомоги, але її все одно там надають, бо інших місць немає.

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