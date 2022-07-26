Оккупанты обстреляли Харьков и Чугуев. В полиции показали воронку у метро

В Харькове. Фото: полиции

Сегодня утром под обстрел со стороны российской армии попал Харьков и Харьковская область.



Как сообщили в Нацполиции Украины, войска России ударили по Салтовскому и Слободскому районам города.



Один из боеприпасов попал между домами. В результате на футбольной площадке произошел взрыв. В близлежащих домах повреждены окна, а в здании автоцентра произошел пожар. На месте взрыва у входа на станцию метро в Салтовском районе образовалась воронка.

В полиции отметили, что по адресам работали следователи, криминалисты, взрывотехники. Правоохранители задокументировали последствия обстрелов. Решается вопрос об открытии уголовных производств по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, удар по Харькову нанесен около 05:00.



«В результате обстрела горела крыша здания автосалона. Еще несколько снарядов попали по открытым территориям. По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, пострадавших нет», — сообщил он.



Также руководитель ОВА рассказал, что оккупанты снова нанесли удары по Чугуеву.



«Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного оккупантами дома культуры в Чугуеве. Сотрудники областного управления ГСЧС изъяли тело погибшей 30-летней женщины. Спасательно-розыскные работы продолжаются», — проинформировал он.